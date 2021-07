"Bild", Sky, Easyjet

Massive Internetstörung: Viele deutsche Webseiten betroffen

22.07.2021, 19:09 Uhr | cho, jnm, t-online

Eine Frau guckt skeptisch in ihr Smartphone (Symbolbild): Viele Webseiten waren wegen einer Störung am Donnerstag zeitweise nicht erreichbar. (Quelle: AntonioGuillem/Thinkstock by Getty-Images)

Zahlreiche Webseiten weltweit hatten am Donnerstag mit Ausfällen zu kämpfen. Betroffen waren unter anderem die Homepages der Nachrichtenportale "Bild" und "Focus".

Viele deutsche Webseiten waren am späten Donnerstagnachmittag von einer schwerwiegenden Störung betroffen. Auf der Plattform "allestörungen.de" meldeten Nutzer gegen 18 Uhr unter anderem den Ausfall von RTL.de, bild.de und focus.de. Inzwischen sind die meisten Seiten aber wieder erreichbar.



Neben Nachrichtenportalen liefen auch die Webseiten der Deutschen Post, des Bezahlsenders Sky, des Ticketvermittlers Eventim sowie die Homepages der Airlines Easyjet und Eurowings nicht rund. Dort hieß es dann beispielsweise "Daten können derzeit nicht geladen werden" oder "Die Website ist nicht erreichbar".

Das ist die Ursache für die massive Störung

Der Fehler scheint bei Akamai zu liegen, einem der weltweit größten Dienstleister für die Beschleunigung von Internetdiensten. Akamai berichtet, dass es offenbar ein Problem mit dem Edge-DNS-Dienst gebe. Genauere Informationen über die Ursache oder darüber, wann das Problem behoben sein könnte, gibt es derzeit nicht.

Über Twitter teilte Akamai mit, dass man eine Lösung für das Problem im System angewendet habe. Nach derzeitiger Einschätzung von Akamai funktioniert der Dienst, der für die Ausfälle gesorgt hat, nun wieder normal. Man werde die Situation weiter beobachten und sicherstellen, dass die Auswirkungen vollständig behoben werden.

Von der offenbar internationalen Störung waren unter anderem betroffen:

bild.de

British Airways

Delta Airlines

DHL

Easyjet

Eurowings

Eventim

focus.de

Groupon

HBO

HSBC

Idealo

Netflix

RTL.de

Sky

UPS

Ähnliches Problem Anfang Juni in den USA

Tatsächlich hatte es einen Ausfall ähnlicher Größenordnung bereits vor ein paar Wochen in den USA gegeben. Anfang Juni waren auf einen Schlag die "New York Times", BBC, Twitch, Reddit und viele andere große Webdienste nicht mehr erreichbar.



Wie sich schnell herausstellte lag das Problem hier ebenfalls bei einem Content Delivery Network wie Akamai: Beim Unternehmen Fastly hatte ein Konfigurationsfehler dafür gesorgt, dass der Internetverkehr zu den oben genannten Kunden nicht beschleunigt wurde, sondern ausfiel. Auch in diesem Fall war das Problem recht schnell behoben und der Zugriff auf die betroffenen Websites wieder hergestellt.

Dienstleister sorgt eigentlich für schnellen Zugriff

Contend Delivery Services sind Dienstleister, die den Zugriff auf Websites mit besonders vielen Besuchern möglichst schnell und reibungslos sicherstellen. Vereinfacht gesagt betreiben sie ein Netzwerk innerhalb des Internets mit vielen Knotenpunkten, die über den Globus verstreut sind.



Dort werden etwa Inhalte einer oft aufgerufenen Website nochmal hinterlegt. So muss nicht ein Server seine Daten rund um den Globus verschicken, sondern viele kleine Zwischenknoten, die viel dichter an den jeweiligen Nutzern liegen, können diese Inhalte ebenfalls schicken. So wird einerseits die Last auf viele Knoten verteilt und gleichzeitig die Auslieferung beschleunigt.