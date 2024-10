Viele Arbeitnehmer spielen mit dem Gedanken, früher in Rente zu gehen, als es ihr reguläres Renteneintrittsalter vorsieht. Möglich macht das die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, besser bekannt als Rente mit 63 . Doch bedeutet das, dass jeder abschlagsfrei in den Ruhestand wechseln kann, sobald er seinen 63. Geburtstag gefeiert hat?

Nein. Denn die echte Rente mit 63 galt nur für Menschen, die vor 1953 geboren wurden und inzwischen längst Rentner sind. "Das nötige Lebensalter für die vorgezogene Altersrente wird für bis 1964 geborene Versicherte gestaffelt auf 65 Jahre angehoben", sagt Dirk Manthey von der Deutschen Rentenversicherung Bund t-online. So gilt für den Jahrgang 1959 beispielsweise eine Altersgrenze von 64 Jahren und zwei Monaten.

Abschlagsfreie Frührente: Zwei Voraussetzungen sind nötig

"Zu diesem Zeitpunkt können Sie abschlagsfrei in Altersrente gehen, soweit auch alle Voraussetzungen tatsächlich gegeben sind", so Manthey weiter. Neben dem entsprechenden Lebensalter müssen Sie mindestens 45 Beitragsjahre in der gesetzlichen Rentenversicherung vorweisen können. Lesen Sie hier, wie Sie vorgehen, wenn Ihnen Beitragsjahre fehlen.