Die CDU wünscht sie sich schon lange, nun taucht sie im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD auf: Die Rede ist von der Aktivrente. Die Idee dahinter: Wer das gesetzliche Rentenalter erreicht und freiwillig weiterarbeitet, soll bis zu 2.000 Euro pro Monat (24.000 Euro im Jahr) steuerfrei verdienen dürfen. Der Steuerfreibetrag würde sich damit also in etwa verdoppeln. Starten soll die Aktivrente nach Informationen von "Table Media" bereits 2026.

Die Aktivrente soll doppelt wirken: Wer später in Rente geht, bezieht nicht nur später Leistungen, sondern zahlt auch länger in die gesetzliche Rentenversicherung ein. So stehen mehr Mittel zur Verfügung, um die Ansprüche der wachsenden Zahl an Rentnern zu finanzieren.