Bekomme ich Grundrente bei Erwerbsminderung?

Ja, auch Erwerbsminderungsrentner können Anspruch auf die Grundrente haben. Sie ist keine eigenständige Rentenart, sondern ein Zuschlag auf die gesetzliche Rente – etwa auf die Altersrente, aber auch auf Erwerbsminderungsrenten kann es den Grundrentenzuschlag geben. Maximal ist 2025 ein monatlicher Zuschlag von 499,68 Euro möglich. Lesen Sie hier, wer genau von diesem Höchstzuschlag profitiert und was in anderen Fällen gilt.

Die Grundrente richtet sich an Menschen, die lange gearbeitet, aber wenig verdient haben. Entscheidend ist daher, auf wie viele sogenannte Grundrentenjahre Sie kommen und wie viel Sie in diesen Jahren verdient haben. Die Deutsche Rentenversicherung prüft automatisch, ob Anspruch auf Grundrente besteht – ein gesonderter Antrag ist nicht nötig.

Wer kann die Grundrente bei Erwerbsminderung erhalten?

Fallbeispiel 1: Anspruch auf Grundrente bei Erwerbsminderung

Fallbeispiel 2: Kein Anspruch auf Grundrente bei Erwerbsminderung

Frau L. kann nur 29 Jahre Grundrentenzeiten vorweisen. Damit erfüllt sie nicht die Voraussetzung von mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten. Diese kann sie auch nicht nachträglich erwerben, wenn die Rente bereits begonnen hat. Frau L. erhält keine Grundrente. Lediglich ein Aufschieben der Rente um vier Jahre würde zum Grundrentenanspruch führen.

Dass Frau L. in einigen ihrer Grundrentenjahre weniger als 30 Prozent des Durchschnittsverdienstes erhalten hat, wäre hingegen noch kein hinreichendes Ausschlusskriterium gewesen. Diese Jahre – beziehungsweise genauer: jeder einzelne Monat, in dem die 30-Prozent-Grenze unterschritten wurde – wären lediglich nicht mit in die Berechnung einbezogen worden. Mehr zur Berechnung lesen Sie hier.