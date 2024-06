Aktualisiert am 09.06.2024 - 17:40 Uhr

Aktualisiert am 09.06.2024 - 17:40 Uhr Lesedauer: 7 Min.

Für ein Einzelzimmer im Krankenhaus oder eine Behandlung beim Heilpraktiker müssen Kassenpatienten häufig extra zahlen. Das gilt auch bei Zahnersatz oder Brillen. Eine passende Krankenzusatzversicherung – kurz einfach Zusatzversicherung genannt – kann solche Kosten senken. Doch lohnt sich so eine Versicherung auch?

Was übernimmt eine Zusatzversicherung?

Es gibt ein breites Spektrum an Zusatzversicherungen . Dazu gehören:

In den folgenden Abschnitten zeigen wir Ihnen, was die verschiedenen Versicherungen leisten, welche wirklich sinnvoll sind – und welche bloß Luxus.

Lohnt sich eine Auslandsreisekrankenversicherung?

Was leistet eine Krankenhauszusatzversicherung?

Bei Chefarztbehandlungen sollten Sie zudem bedenken, dass nicht alle privaten Zusatzversicherer die Honorare in unbegrenzter Höhe übernehmen. Erwischen Sie ein Krankenhaus mit überdurchschnittlich hohen Sätzen, müssen Sie diese Mehrkosten trotz Zusatzversicherung selbst tragen .

Wie sinnvoll ist eine Zusatzversicherung fürs Krankenhaus?

Ob sich eine Krankenhauszusatzversicherung für Sie lohnt, hängt also davon ab, ob Ihnen die erbrachten Leistungen allesamt wichtig sind und ob der Tarif wirklich alle Kosten deckt. Ist Ihnen zum Beispiel bloß wichtig, nicht in einem Mehrbettzimmer untergebracht zu werden, kommen Sie in der Regel günstiger weg, wenn Sie die Kosten dafür einfach selbst tragen, statt gleich eine komplette Zusatzversicherung abzuschließen.