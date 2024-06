Der größte Anteil entfällt dabei wenig überraschend auf die Regelaltersrente. Ein Anspruch darauf besteht bereits, sobald Sie fünf Jahre in die gesetzliche Rentenkasse eingezahlt haben. Um Sie beziehen zu können, müssen Sie zudem alt genug sein. Lesen Sie hier, wann das für Ihren Jahrgang der Fall ist.

Auf dem zweiten Platz folgt bereits mit 2,9 Millionen Auszahlungen die Altersrente für Frauen, die es nur noch für Rentnerinnen gibt, die vor 1952 geboren wurden. Mit ihr konnten Frauen ab 60 Jahren abschlagsfrei in Altersrente gehen, sofern sie nach ihrem 40. Geburtstag mehr als zehn Jahre in der Rentenversicherung pflichtversichert gewesen waren und insgesamt auf mindestens 15 Jahre an Rentenbeiträgen kamen. Ende 2023 wurde durchschnittlich 1.065 Euro Altersrente für Frauen ausgezahlt.