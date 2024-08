Ein paar Tage verreisen und von dort aus arbeiten? Klingt verlockend, denn viele Bürojobs können im Prinzip von überall aus erledigt werden. "Quiet Vacation" (stiller Urlaub) nennt man das. Doch so einfach ist es arbeitsrechtlich nicht. Heimlich in den Urlaub zu fahren und von dort aus zu arbeiten, kann sogar ernsthafte Konsequenzen haben.

Umfrage zum heimlichen Urlaub

Die Jobplattform Monster hat in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen YouGov Deutschland in einer Umfrage 1.330 Beschäftigten die Frage gestellt, was sie davon halten, heimlich und während der Arbeitszeit in den Urlaub zu fahren. Die Erkenntnisse: