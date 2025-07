Erst kürzlich hat der US-Konzern Meta Tausende seiner Mitarbeiter entlassen. Der Grund: Sie erbrachten aus Sicht des Unternehmens nicht die erwartete Leistung – waren also sogenannte Low Performer. Laut "Wirtschaftswoche" sollen die Stellen nachbesetzt werden. Mit Beschäftigten, die der neuen, angehobenen Messlatte für das Leistungsmanagement entsprechen, schreibt Meta-Chef Mark Zuckerberg in einem Memo.

Strenge Hürden im Arbeitsrecht

Die Gesetzeslage in den USA erlaubt es Arbeitgebern in fast allen Staaten, Beschäftigte jederzeit auch ohne Grund zu entlassen. In Deutschland ist das nicht so leicht. Doch auch hier kann Arbeitnehmern aufgrund von schlechter Arbeitsleistung gekündigt werden. Allerdings setzt das deutsche Arbeitsrecht in so einem Fall große Hürden.