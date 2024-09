Aktualisiert am 09.09.2024 - 15:40 Uhr

Aktualisiert am 09.09.2024 - 15:40 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Viele Arbeitnehmer haben Angst vor einer Kündigung wegen Krankheit. Tatsächlich kann es in manchen Fällen brenzlig werden. Wir erklären, wie viele Fehltage zu viel sind.

Gerade in der Erkältungszeit ist es schnell passiert: Ein Infekt zwingt einen dazu, mehrere Tage im Bett zu verbringen – manchmal fällt man gar zwei Wochen am Stück aus. Das ist nicht nur für den Erkrankten selbst belastend, sondern auch für den Arbeitgeber. Doch darf der deswegen gleich die Kündigung aussprechen?

Die Angst, wegen einer Krankheit den Job zu verlieren, ist oft unbegründet. Es kommt allerdings darauf an, wie lange Arbeitnehmer ausfallen. Wir erklären, ab wie vielen Fehltagen die Sorgen berechtigt sind, was in der Probezeit gilt und wie Sie sich gegen eine Kündigung aufgrund von Krankheit wehren können.