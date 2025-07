Journalisten führen Interviews mit Stars, berichten aus Kriegsgebieten oder decken Skandale auf. Das Arbeitsfeld ist groß. Wie gelangt man in diesen Beruf?

Journalisten erzählen lebendige Geschichten und bringen ihre Gedanken zu Papier. Ihr Beruf verbindet in vielen Fällen Reisen mit Schreiben. Doch welcher Ausbildungsweg führt zu dieser Karriere?

Welche Wege führen in den Journalismus?

Für Journalisten gibt es keinen verpflichtenden Ausbildungsweg. Sowohl das Studium als auch der Weg über die Journalistenschule oder das Volontariat sind denkbar. Eine Voraussetzung ist in aller Regel das Abitur .

Studium oder Journalistenschule?

Das Studium ist einer der beliebtesten Wege zum Beruf des Journalisten. Die meisten Universitäten bieten verschiedene Studiengänge oder Spezialisierungen an. Dazu zählen Bachelor- und Masterstudiengänge.

Eine Alternative zum Studium ist der Weg über die Journalistenschule. Hier gibt es private und staatliche Schulen, die in der Regel ebenfalls das Abitur voraussetzen. An einer Journalistenschule wird das journalistische Handwerkszeug vermittelt. Es findet meist auch eine Grundausbildung in Presserecht statt.