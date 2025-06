Das Parlament tagt regelmäßig im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes in Berlin. (Quelle: IMAGO / photothek)

Bundestagsabgeordnete gestalten Politik auf Bundesebene – doch wie kommt man überhaupt in den Bundestag? Alles über Voraussetzungen und Chancen.

Bundestagsabgeordnete sind gewählte Vertreterinnen und Vertreter des deutschen Volkes. Sie arbeiten im Deutschen Bundestag in Berlin , beschließen Gesetze, kontrollieren die Regierung, debattieren politische Themen und vertreten die Interessen ihrer Wähler.

Die Amtszeit beträgt in der Regel vier Jahre. Aktuell gibt es über 700 Abgeordnete, die teils über Parteien, teils direkt in Wahlkreisen ins Parlament gewählt wurden.

Welche Voraussetzungen muss man erfüllen?

Wie wird man nominiert?

Wie läuft die Wahl ab?

Eine Partei muss mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten oder mindestens drei Direktmandate gewinnen, um in den Bundestag einzuziehen.

Abgeordnete erhalten eine Abgeordnetenentschädigung ("Diät") in Höhe von aktuell rund 11.200 Euro brutto monatlich (Stand 2025). Hinzu kommt eine kostenpauschale Aufwandsentschädigung von etwa 5.350 Euro, etwa für Büro, Reisen und Unterkunft. Zusätzlich stehen den Abgeordneten Sach- und Personalmittel zur Verfügung.

Welche Erfahrungen helfen auf dem Weg in den Bundestag?

Neben formalen Bedingungen zählen in der Praxis vor allem: Engagement, Netzwerk, politisches Gespür und Präsenz vor Ort. Viele Bundestagsabgeordnete haben zuvor in Kommunal- oder Landesparlamenten gearbeitet oder waren in Parteien, Gewerkschaften, Initiativen oder Verbänden aktiv.