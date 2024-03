In Deutschland arbeiten über 7,3 Millionen Menschen in Minijobs. Sie verdienen relativ wenig, zahlen jedoch keine Beiträge für die Lohnsteuer, die Arbeitslosen- oder Krankenversicherung. In der Rentenversicherung gibt es einen Eigenbeitrag, von dem sich Minijobber aber befreien lassen können. In dem Fall entspricht das Bruttoeinkommen dem Nettoeinkommen, solange die aktuell geltende Verdienstgrenze nicht überschritten wird.