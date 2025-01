Straßenreiniger sind für die Sauberkeit unserer Städte unverzichtbar, obwohl ihr Einsatz oft unbeachtet bleibt. So viel verdient ein Straßenreiniger in Deutschland.

Aufgaben eines Straßenreinigers

Wie wird diese Arbeit bezahlt?

Die Vergütung in diesem Bereich variiert stark und hängt von der Region, dem Arbeitgeber und der Berufserfahrung ab. Ein Straßenreiniger verdient dem Karriereportal Stepstone zufolge in Deutschland durchschnittlich etwa 36.100 Euro brutto im Jahr. In ländlichen Regionen kann das Gehalt bei rund 28.600 Euro liegen, während in Großstädten wie Hamburg Spitzengehälter von bis zu 42.800 Euro erreicht werden können.