Anlässlich des Equal Pay Day (7. März) und des Internationalen Frauentages (8. März) rückt auch die Bezahlung von Pflegekräften in Deutschland wieder in den Fokus. Die Gewerkschaft Verdi ruft in diesem Kontext zu bundesweiten Streiks in den sogenannten Frauenberufen auf. Dazu zählt auch die Pflege, denn medizinische Gesundheitsberufe weisen laut der Online-Plattform Statista eine Frauenquote von über 80 Prozent auf. Ein Blick auf die Zahlen verrät, wie viel die Pflegekräfte im Schnitt verdienen und von welchen Faktoren das Gehalt abhängt.