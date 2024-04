Mit einem Nebenjob in Elternzeit können Sie verhindern, den Kontakt zum Berufsleben zu verlieren. Doch lohnt sich das auch finanziell?

Wer in Elternzeit geht, muss Einbußen beim Verdienst hinnehmen. Manch einer fragt sich daher, ob es sinnvoll sein könnte, in dieser Zeit einen Minijob anzunehmen, um das Familieneinkommen zu erhöhen. Wir zeigen, welche Vor- und Nachteile es gibt und was ein Minijob fürs Elterngeld bedeutet und welche Regeln bei Steuern und Abgaben zu beachten sind.