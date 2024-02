Unterstützung finden Sie beim Statistischen Bundesamt: Die Behörde stellt einen interaktiven Rechner bereit, der Ihnen das Durchschnittsgehalt für Ihre Branche ermittelt. Geben Sie dafür einfach an, in welchem Beruf Sie wie lange arbeiten.

Wunsch vs. Realität : So viel Gehalt erwarten Frauen und Männer

Gehaltsrechner: So funktioniert er

Den Rechner finden Sie hier. Zunächst müssen Sie angeben, in welchem Beruf Sie tätig sind. Anschließend geben Sie die dazugehörige Branche an – Ihnen stehen eine Ober- und eine Unterkategorie zur Auswahl. Im Fall des Berufs "Redakteur" bedeutet das zum Beispiel, dass Sie in der Oberkategorie "Information und Kommunikation" angeben und in der Unterkategorie "Verlagswesen".