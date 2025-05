Der Beruf eines Schulbegleiters kann sehr erfüllend sein. Ist es Möglich auch ohne jahrelange Ausbildung als Schulbegleiter zu arbeiten? Wir erklären, was dabei zu beachten ist.

Schulbegleiter als Wunschberuf: Was beinhaltet die Tätigkeit?

Wer als Schulbegleiter tätig ist, gibt Kindern und Jugendlichen, die unter körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderungen leiden, Hilfestellung bei der Bewältigung des Schulalltags. In der Regel ist ein Schulbegleiter nur für ein Kind zuständig. Die Begleitung erfolgt nicht nur auf dem Schulweg , Schulbegleiter sind auch während des Unterrichts anwesend.

Das Ziel der Tätigkeit besteht darin, dem Kind zu ermöglichen, selbstständig am Unterricht teilzunehmen und auch mit Handicap einen Schulabschluss zu erlangen. Schulbegleiter helfen ihren Schützlingen dabei, die an sie gestellten Aufgaben zu verstehen und zu bewältigen. Dabei stehen die Begleiter in engem Austausch mit Eltern, Lehrern und behördlichen Stellen.