Aktualisiert am 25.04.2024 - 11:21 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ist eine Kündigung per E-Mail rechtskräftig?

Über eine Kündigung entscheidet man nicht leichtfertig. Umso wichtiger ist es, sie so auszusprechen, dass sie tatsächlich wirksam ist. So gelingt es Ihnen.

Ein Großteil der Kommunikation erfolgt heutzutage digital. Auch im Job schickt der Chef Anweisungen per E-Mail, manchmal organisieren sich sogar ganze Abteilungen über WhatsApp-Gruppen. Doch was gilt bei einem so wichtigen Vorgang wie einer Kündigung?