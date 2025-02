Langfristige Investments sind ein bewährtes Mittel, um Vermögen aufzubauen und finanzielle Ziele zu erreichen. Doch wie sicher ist Ihr Geld in den verschiedenen Anlageklassen tatsächlich? Welche Investitionen sind im Falle einer Bankeninsolvenz geschützt? Und was, wenn ein börsennotiertes Unternehmen pleitegeht? Das möchte ein t-online-Leser wissen, der sein Vermögen zu jeweils einem Drittel in Tagesgeld, Fonds und Aktien angelegt hat.