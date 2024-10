Warren Buffett ist 94 Jahre alt und ein bekennender Value-Investor. Er kauft Aktien von Qualitätsunternehmen zu einem niedrigeren Preis, als sie eigentlich wert sind. Mit seinem geschätzten Freund und Geschäftspartner Charlie Munger, der im vergangenen Jahr im Alter von 99 Jahren verstorben ist, hat er 1955 die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway gegründet, die heute zu den erfolgreichsten der Welt zählt. Das Unternehmen ist an der Börse rund 970 Milliarden US-Dollar wert. Warum aber ist Buffett so erfolgreich? Investieren ältere Anleger am Ende besser?

Das Alter ist relativ

Was mehr zählt als das Lebensalter in Jahren, ist die Erfahrung, die jemand am Aktienmarkt gesammelt hat. Es kommt auf die Zahl der Jahre an, die sich jemand mit Aktien und der Börse auseinandergesetzt hat.