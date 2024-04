Überblick für Einsteiger Spezielle Wertpapiere – So funktionieren Aktienanleihen Aktualisiert am 29.04.2024 - 13:24 Uhr Lesedauer: 11 Min. Hohe Zinsen in einer kurzen Laufzeit: Das ist das Ziel bei Aktienanleihen. Das Wertpapier ist eine Mischform aus Aktien und Anleihen. (Quelle: Thinkstock by Getty-Images-bilder) Kopiert News folgen

Aktienanleihen sind eine spezielle Form der Geldanlage. Doch wie genau funktionieren sie? Und worauf müssen Sie als Anleger achten? Unser Überblick für Einsteiger.

Sie scheuen das Risiko beim Aktienkauf – wollen mit Ihrem Geld aber höhere Erträge erzielen, als Ihnen die niedrigen Zinsen auf Ihrem Tagesgeldkonto versprechen? Dann könnte es sich für Sie lohnen, Ihr Geld in Aktienanleihen zu investieren.

Gemeint sind damit spezielle Wertpapiere. In ihrer Art ähneln sie der klassischen Anleihe, also einem Schuldschein mit einem fixen Zins auf eine Summe, die Sie einem Unternehmen für eine festgelegte Zeit zur Verfügung stellen und anschließend zurückerhalten.

Das Besondere: Zum Startzeitpunkt der Aktienanleihe ist noch offen, ob Sie am Ende den verliehenen Geldbetrag am Ende in bar zurückbekommen – oder ob Ihnen die Summe in Aktien erstattet wird.

Klingt kompliziert? Ist es aber gar nicht. Im Folgenden erklären wir Ihnen, wie genau eine Aktienanleihe funktioniert, wie hoch das Risiko für Sie als Anleger ist und worauf Sie beim Kauf achten sollten.

Was ist überhaupt eine Anleihe?

Eine Anleihe (englisch: Bond) ist ein Schuldschein, den Sie bei Ihrer Bank oder an der Börse kaufen können. Indirekt leihen Sie als Privatperson einem Unternehmen oder einem Staat Geld – zu einem festen Zins und einer festen Laufzeit.

Aus diesem Grund gelten Anleihen grundsätzlich als sichere Form der Geldanlage. Das Verlustrisiko ist in der Regel deutlich geringer als etwa bei Aktien, da eine Anleihe nach dem Kauf keinen direkten Kursschwankungen an der Börse unterliegt.

Allerdings versprechen Anleihen gerade in Zeiten niedriger Zinsen auch keine allzu großen Erträge. Denn je nach Bonität des Kreditnehmers, also des Unternehmens oder des Staates, stellen auch Banken den Firmen günstige Kredite zur Verfügung. Der Schuldner ist also nicht unbedingt auf Sie als privaten Kreditgeber angewiesen und zahlt Ihnen deshalb oft nur einen geringen Zins.

Gerade für risikoscheue Anleger, die keine Aktien kaufen wollen, können klassische Anleihen trotzdem attraktiv sein. Indem Sie eine Anleihe kaufen, damit zum Beispiel einem Unternehmen wie VW einen Kredit geben, wissen Sie sehr genau, zu welchem Zeitpunkt Sie Ihr Geld samt Zinsen wiederbekommen. Deswegen werden Anleihen auch "festverzinsliche Wertpapiere" oder "Zinspapiere" genannt. In der Fachsprache ist außerdem von "Rentenpapieren" die Rede, wobei das Wort "Rente" in diesem Fall nichts mit Ihren Altersbezügen zu tun hat.

Die Laufzeit von Anleihen ist häufig sehr kurz. Üblicherweise variiert sie zwischen wenigen Wochen und bis zu 24 Monaten. Die Auswahl an Anleihen auf dem so genannten "Rentenmarkt" ist sehr groß. Nach Angaben der Deutschen Börse können Sie aktuell unter knapp 30.000 Anleihen wählen. Zum Vergleich: Die Zahl der handelbaren Aktien beläuft sich auf rund 11.500.

Was ist eine Aktienanleihe?

Eine Aktienanleihe ist eine spezielle Form der Anleihe. Als so genanntes "strukturiertes Finanzprodukt" oder auch Zertifikat vereint sie Eigenschaften klassischer Anleihen und Aktien, also Anteile börsennotierter Firmen.

In ihrem Wesen ähnelt die Aktienanleihe stark der klassischen Anleihe: Als Anleger stellen Sie einem Kreditnehmer, meistens einer Bank, die die Aktienanleihe herausgibt, für einen festgelegten Zeitraum eine bestimmte Summe Geld zur Verfügung. Für diesen Kredit erhalten Sie während der Laufzeit Zinsen. Nach Ende der Laufzeit erhalten Sie, wie bei der klassischen Anleihe, Ihr Kapital zurück.

Das Besondere an der Aktienanleihe ist, dass sich erst zum Ende der Laufzeit entscheidet, ob Sie die verliehene Summe in barer Münze zurückbekommen – oder ob sie Ihnen in Form von Aktien ausgezahlt wird. Das hängt vom so genannten Basiswert ab. Im Fall von Aktienanleihen ist das der Börsenkurs der Aktie des Unternehmens, an den die Aktienanleihe gekoppelt ist.

