Überraschend: So viel Geld pusten Sie einfach in die Luft

Am 31. Mai ist Weltnichtrauchertag. In einer Modellrechnung kommen Finanzexperten zu einem überraschenden Ergebnis – und zwar, wenn sie eines tun: Nicht rauchen.

Was auf den ersten Blick nicht teuer erscheint, wird auf den zweiten umso teurer – und zwar dann, wenn Sie die Kosten über einen Zeitraum von 30 Jahren zusammenrechnen. Eine Modellrechnung des Vergleichsportals Verivox zeigt, wie viel Raucher im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft pusten.

Hohe Kosten durch Rauchen

Bei einem täglichen Konsum von einer Schachtel Markenzigaretten, die durchschnittlich 8,20 Euro kostet, geben Sie im Laufe von zehn Jahren insgesamt 35.796 Euro aus. In 30 Jahren summieren sich die Kosten auf gut 165.088 Euro, rechnet Verivox in seiner Modellrechnung vor.

Dabei wird unterstellt, dass Zigaretten jedes Jahr um 3,9 Prozent teurer werden. Das entspricht der durchschnittlichen Preissteigerung in den letzten 20 Jahren. Wenn Sie das Geld nicht in Tabak, sondern in die Finanzmärkte investieren, sind 165.000 Euro nur der Anfang eines Teils Ihrer Altersvorsorge.