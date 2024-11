Mit einem Wechsel zu einem günstigen Wertpapierdepot können Anleger über 20 Jahre mehr als 3.800 Euro sparen. Das geht aus einer Analyse des Geldratgebers "Finanztip" hervor. Verbraucher sollten bei der Auswahl besonders auf die Verwahrgebühr und eine große Wertpapierauswahl achten. Denn wer mit Aktien für das Alter spart, kann langfristig real – also nach Abzug der Inflation – Rendite erwirtschaften.

"Das Sparen mit Aktien ist heute unverzichtbar, wenn man im Alter seinen Lebensstandard sichern will", sagt "Finanztip"-Chefredakteur Saidi Sulilatu. Wer beispielsweise über 30 Jahre lang jährlich 3.600 Euro mit einem Sparplan in breit gestreute Indexfonds, sogenannte ETFs , investiert, profitiert dank der langen Anlagedauer stark vom sogenannten Zinseszinseffekt.

So können aus 108.000 Euro Einzahlungen bei einer jährlichen Durchschnittsrendite von sechs Prozent am Ende rund 260.000 Euro netto werden – Steuern bereits abgezogen. "Damit lässt sich die Inflation langfristig deutlich schlagen, wenn wir von zwei Prozent ausgehen", erklärt Sulilatu. "Genau deswegen ist die Aktienanlage für die Altersvorsorge so wichtig." Lesen Sie hier, wie der Zinseszinseffekt genau funktioniert.