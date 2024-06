Was ist Frugalismus?

Auch in Deutschland eifern ihm viele nach. Etwa Florian Wagner, der mit seinem Blog "Geldschnurrbart" sozusagen das deutsche Pendant geschaffen hat. Wie Adeney will er durch Sparen und Investieren immer unabhängiger vom Arbeitseinkommen werden.

Was ist finanzielle Freiheit?

Grundsätzlich hat jeder Frugalist eigene Vorstellungen davon, was für ihn oder sie ein finanziell unabhängiges Leben bedeutet. Für die meisten von ihnen gilt es aber dann als erreicht, wenn sie ihre laufenden Kosten allein mithilfe ihres Sparvermögens decken können. Es muss so groß sein, dass es bis zum Lebensende reicht.

Wie viel Geld sparen Frugalisten?

Wie lerne ich sparen wie ein Frugalist?

Wer seine Sparquote in frugalistische Höhen schrauben will, sollte vor allem eins tun: Gewohnheiten hinterfragen . Wo geben Sie unbewusst mehr Geld aus, als eigentlich nötig wäre, einfach weil es sich so eingespielt hat?

Um das herauszufinden, empfiehlt es sich, ein Haushaltsbuch zu führen. Damit haben Sie Ihre Ein- und Ausgaben stets im Blick – und erkennen, an welchen Stellen noch Sparpotenzial steckt. Gibt Ihnen der tägliche Kaffee to go wirklich so viel Lebensqualität oder ist er bloß zur Routine geworden? Lesen Sie hier, wie Sie ein Haushaltsbuch am besten führen (mit Vorlage).