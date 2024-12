Die anhaltende Krypto-Euphorie hat auch viele deutsche Anleger dazu animiert, in Cyberwährungen wie Bitcoin , Ethereum und Co. zu investieren. Wer früh eingestiegen ist, kann sich über überdurchschnittliche Kurssteigerungen freuen – und könnte mögliche Gewinne mitnehmen.

Private Veräußerungsgeschäfte

Besteuerung von Bitcoin und Co.

Es gilt aber auch: Nach dieser Haltefrist können Sie Bitcoins steuerfrei verkaufen. Allerdings bedeutet das, dass sich ein Veräußerungsverlust nach Ablauf der Spekulationsfrist steuerlich nicht auswirkt. Solche Verluste können Sie also nicht in der Steuererklärung geltend machen.

Freigrenze von 1.000 Euro

Dokumentationspflicht

Die Ermittlung des Gewinns aus dem Verkauf von Kryptowährungen kann kompliziert sein, insbesondere wenn Sie Kryptowährungen an verschiedenen Tagen zu unterschiedlichen Preisen gekauft und/oder zwischenzeitlich mit Verlust verkauft haben. In diesem Fall wird etwa Bitcoin mit dem Durchschnittspreis aller Ihrer Käufe und Verkäufe bewertet.

Wer häufig mit digitalen Währungen handelt, kommt mit einer Excel-Tabelle schon nach kurzer Zeit an seine Grenzen. Aus diesem Grund sollten Sie "Finanztip" zufolge für Dokumentationszwecke auf Tools wie Cryptotax oder Cointracking zurückgreifen. Einen damit ermittelten Gewinn oder Verlust können Sie dann in ein Steuerprogramm eintragen.

Steuererklärungen haben seit 2023 für Kryptowährungen sogar einen eigenen Bereich. In der Anlage SO tragen Sie in den Zeilen 41 bis 46 ein, was Sie verkauft haben (Zeile 42), wann Sie es angeschafft und verkauft haben (Zeile 43), den Verkaufspreis (Zeile 44), die Anschaffungskosten (Zeile 45), die Werbungskosten im Zusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft (Zeile 46) und den ermittelten Gewinn beziehungsweise Verlust (Zeile 47).