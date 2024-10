Seit Jahren ranken sich Gerüchte um den Erfinder des Bitcoins: Satoshi Nakamoto. Mal ist von einem Mann die Rede, der seitdem nie wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht ist, ein anderes Mal von einer Gruppe, die Bitcoin unter einem Pseudonym entwickelt hat. Eine TV-Dokumentation will nun angeblich den wahren Erfinder der ältesten und bekanntesten Digitalwährung der Welt enttarnt haben.

Mann bestreitet, mysteriöser Erfinder von Bitcoin zu sein

"Ich warne Sie, das wird sehr lustig, wenn Sie das in den Dokumentarfilm einbauen", sagt Todd in der Dokumentation, als er vor laufender Kamera mit der Behauptung konfrontiert wird, Satoshi Nakamoto zu sein. Doch anstatt die Frage mit der gebotenen Ernsthaftigkeit zu beantworten, spielt Todd mit der Doppeldeutigkeit und antwortet: "Übrigens, jeder ist Satoshi." Später, nach der Ausstrahlung der Dokumentation, sagt Todd in einem Interview mit der BBC: "Ich bin nicht Satoshi Nakamoto." Es sei eine sinnlose Frage, da Satoshi sie einfach verneinen würde, so Todd.