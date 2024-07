So sichern sich Hausbesitzer 7.500 Euro zusätzlich

Wollen Haus- oder Wohnungsbesitzer sanieren, verschenken Sie oft tausende Euro. Was Sie tun sollten, damit Ihnen das nicht passiert.

Lediglich 36 Prozent der Antragssteller nutzen diese Möglichkeit aktuell. "Entweder fehlt den Sanierungswilligen das Wissen oder sie sind unsicher bei der Wahl des Energieberaters und verzichten im Zweifel darauf", sagt Sandra Duy, "Finanztip"-Expertin für energetisches Sanieren. Nach ihren Berechnungen verschenken Antragssteller bis zu 7.500 Euro im Jahr an zusätzlicher Förderung.

Wie Sie einen guten Energieberater finden

Wer eine Energieberatung sucht, wird im Internet schnell fündig. Doch: "Der Begriff 'Energieberater' ist nicht geschützt. Wichtig ist, dass der Anbieter bei der Deutschen Energieagentur registriert ist, denn sonst werden die Fördergelder nicht bewilligt", erläutert Duy. Die Deutsche Energieberatung (dena) stellt verschiedene Anforderungen an die Berater, wie einschlägige Studien- und Ausbildungsabschlüsse, Weiterbildungen und eine Berufshaftpflichtversicherung.

Was bringt ein Sanierungsfahrplan?

Mit einem Sanierungsfahrplan dürfen pro Jahr und Wohneinheit bis zu 60.000 Euro an Kosten geltend gemacht werden, wovon die Eigentümer 20 Prozent als Zuschuss zurückerhalten. Ohne sind es nur 15 Prozent auf maximal 30.000 Euro Sanierungskosten. Auf die Maximalsumme und -laufzeit eines Sanierungsfahrplans von 15 Jahren gerechnet, beträgt die zusätzliche Förderung 112.500 Euro.

Allerdings: Über so viele Jahre so hohe Summen in die energetische Sanierung seines Gebäudes zu investieren und damit den maximalen Zuschuss zu erhalten, ist wenig realistisch. Meist liegt der tatsächlich erhaltene Betrag daher deutlich darunter.