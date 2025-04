Eine Baufinanzierung begleitet Eigentümer in der Regel über Jahrzehnte – und kostet oft Zehntausende Euro an Zinsen. Wer zusätzlich zur monatlichen Rate freiwillig Geld in den Kredit steckt, kann die Schulden deutlich schneller tilgen und Kosten sparen. t-online zeigt, wie diese Sondertilgung genau funktioniert und wie Sie sie sinnvoll nutzen.