Welche Altlasten gibt es in Häusern aus den 1980er Jahren?

"Auch sie können Asbest enthalten", so Edelhäuser. Denn: "Erst 1993 wurde der Einsatz dieses Materials verboten", erklärt der Fachmann.

Doch Häuser aus den 1980er bis 1990er Jahren haben noch andere Altlasten, etwa Mineralwolle in Dachdämmungen, formaldehydhaltige Bauteile und gefährliche Holzschutzmittel, die zum Beispiel bei Holzverkleidungen an Decken und Wänden verwendet wurden. "All das kann sie zu aufwendigen Sanierungsfällen machen. Dazu kommt, dass die Sanitärinstallation oft marode und korrodiert ist", so Burk.

Häufig haben diese Häuser auch einen hohen Energieverbrauch. "Erst Ende der 1970er Jahre wurde Wärmedämmung ein Thema. Vorher hat man sich mit der Gebäudehülle wenig beschäftigt", erklärt Burk.

Sind Häuser, die nach 2000 gebaut wurden, also eine gute Wahl?

Diese Häuser sind viel energieeffizienter als ältere Gebäude. "Häuser, die 2000 und später gebaut wurden, haben in der Regel einen guten Dämmstandard, eine effiziente Heizung, ein durchdachtes Lüftungskonzept sowie moderne Sanitär- und Elektroinstallationen", sagt Kodim. Aus ihrer Sicht lassen sich diese Gebäude mit überschaubaren Maßnahmen fit für die Zukunft machen, etwa mit einer klimafreundlichen Heizung sowie einer Photovoltaik-Anlage und einer Solarthermieanlage.

Welche Dokumente sollten sich Käufer unbedingt zeigen lassen?

"Ganz wichtig ist der Energieausweis", so Edelhäuser. Denn dieses Dokument "gibt Auskunft über den energetischen Zustand des Hauses und enthält Empfehlungen und Verpflichtungen zur energetischen Verbesserung."

Doch das Dokument allein reicht nicht aus, damit Käufer und wissen, was auf sie zukommt. "Am besten wäre es, wenn der Käufer Einsicht in die komplette Bauakte bekäme", rät Kodim. Dazu gehört auf jeden Fall die Baugenehmigung. Wenn Käufer diese Dokumente nicht haben, sollten sie unbedingt das Bauamt aufsuchen. Denn: "Liegt keine Baugenehmigung vor, kann es passieren, dass das Haus abgerissen werden muss", so Kodim – und zwar egal, in welchem Zustand das Gebäude ist.

Welche Mängel am Gebäude können richtig teuer werden?

Der energetische Zustand eines Hauses sei weniger problematisch. "Der lässt sich mit einigem Aufwand auf den aktuellen Stand bringen", so die Einschätzung von Peter Burk. Schwieriger werde es, wenn die Bausubstanz marode sei oder sehr viele Schadstoffe verbaut wurden. "Dann kann es sein, dass es sich gar nicht lohnt, in so eine Immobilie noch zu investieren."

Aber auch scheinbare Äußerlichkeiten können die Kaufentscheidung fraglich machen. "Risse im Mauerwerk, die die Statik gefährden, Hausschwamm, Ungeziefer – all das kann zum Aus eines Hauses führen", warnt Kodim von Haus & Grund.