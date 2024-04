Gut zu wissen: Möchten Sie nicht selbst in der Immobilie wohnen, sondern das Haus oder die Wohnung vermieten, kann es günstiger sein, die Eigenkapitalquote niedrig anzusetzen. So verbessern Sie unter Umständen Ihre Rendite und Sie können die Kreditzinsen als Werbungskosten von der Steuer absetzen. Wann ein Baukredit Ihren Ertrag erhöht, lesen Sie in unserem Ratgeber zu Immobilien als Kapitalanlage.