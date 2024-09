Viele Bauherren lassen die Nebenkosten links liegen. Dabei machen sie oft einen erheblichen Teil des Gesamtbetrags aus. Wir erklären, was alles zu den Baunebenkosten zählt.

Sie werden oft unterschätzt, beeinflussen aber maßgeblich die Finanzierungskosten: Baunebenkosten haben viele künftige Eigentümer nicht auf dem Schirm, wenn sie eine Immobilie bauen. Wir zeigen Ihnen, was Sie über diese Zusatzkosten wissen sollten.

Was sind Baunebenkosten?

Was zählt zu den Baunebenkosten?

Wie hoch muss ich die Baunebenkosten ansetzen?

Als Richtwert sollten Sie 15 bis 20 Prozent des Immobilienpreises für die Baunebenkosten einkalkulieren. Bei einem Kaufpreis von 300.000 Euro bedeutet das also Baunebenkosten von bis zu 60.000 Euro. Die Ausgaben können Sie reduzieren, wenn Sie an manchen Stellen in Eigenleistung gehen, nur solche Versicherungen abschließen, die Sie tatsächlich brauchen, oder sich den Makler sparen. Lesen Sie hier, wie die Eigenleistung Ihre Kreditkosten senkt.