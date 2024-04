Gut zu wissen

Viele Banken bieten Sondertilgungen an, in der Regel in Höhe von fünf Prozent der Darlehenssumme. Sie können dann zusätzlich zur laufenden Tilgung einen Teil des Kredits per Einmalzahlung tilgen – etwa wenn Sie Weihnachtsgeld, eine Abfindung oder ein Erbe erhalten haben.