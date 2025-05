Was bedeutet Warmmiete? Umfassend und verständlich erklärt

Die Begriffe Warmmiete und Kaltmiete tauchen in Mietverträgen regelmäßig auf – und sorgen oft für Verwirrung. Doch wer eine Wohnung mieten möchte, sollte genau wissen, was Warmmiete bedeutet. So lassen sich die monatlichen Ausgaben realistisch einschätzen.