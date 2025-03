Wie lange vorher muss der Vermieter eine Mieterhöhung ankündigen?

Mieterhöhung ist fristgerecht anzukündigen

Die beiden anderen Fälle erfordern zuvor eine schriftliche Benachrichtigung durch den Vermieter, in der er den Grund für den steigenden Mietpreis darzulegen hat. Die Mieterhöhung muss er dem Mieter grundsätzlich drei Monate vorher ankündigen. Zugleich darf die Ankündigung frühestens ein Jahr nach dem Einzug oder der letzten Preissteigerung, die auf derselben Begründung basiert, erfolgen. In Summe liegen zwischen den einzelnen Erhöhungen der Miete also mindestens 15 Kalendermonate.

Bevor der Vermieter die Mietkosten jedoch erhöhen darf, muss der Mieter der Preisanpassung zustimmen. Dafür hat er eine gesetzlich geregelte Frist bis zum Ende des übernächsten Monats nach Ankündigung, also mindestens zwei volle Kalendermonate. Ein Einspruch gegen die Mieterhöhung ist in diesem Zusammenhang nicht möglich, wenn sie rechtens ist. Das sollten Mieter prüfen und bei Zweifeln Rechtsbeistand zurate ziehen. Zudem darf der Mieter in diesem Fall ein Sonderkündigungsrecht in Anspruch nehmen und den Mietvertrag außerordentlich mit einer zweimonatigen Frist kündigen.