Mieterhöhung: Das sind die Voraussetzungen

Nächste Mieterhöhung erst wieder nach 15 Monaten

Haben Sie also zum Beispiel letztmals eine Mieterhöhung im September erhalten, darf Sie die Ankündigung für eine erneute Steigerung erst wieder im darauffolgenden September erreichen. Bis der höhere Mietzins tatsächlich fällig wird, müssen dann noch drei weitere Monate vergehen. So kommen die insgesamt 15 Monate zustande.

Mietspiegel und Kappungsgrenze beachten

Vermieter muss Mieterhöhung schriftlich ankündigen

In Städten mit weniger als 50.000 Einwohnern gibt es oft keinen Mietspiegel. Dort kann der Vermieter die Mieterhöhung rechtfertigen, indem er mindestens drei vergleichbare Wohnungen nennt, die bereits so viel kosten, wie er von Ihnen verlangen will. Diese Art der Begründung gilt auch in Städten, in denen kein Mietspiegel existiert. Vergleichbar bedeutet, dass sich die Wohnungen in Art, Größe, Baujahr, Ausstattung und Lage ähneln.