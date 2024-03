Aktualisiert am 28.03.2024 - 10:29 Uhr

Eigenbedarfskündigung: So gehen Sie bei erfolgloser Wohnungssuche vor

Viele Mieter sind schockiert, wenn ihnen eine Kündigung wegen Eigenbedarf zugestellt wird. Doch was, wenn Sie keine neue Wohnung finden?

Der Wohnungsmarkt in Deutschland bleibt angespannt. Während die Politik noch nach einer praktikablen Lösung sucht, befassen sich die Gerichte Tag für Tag mit Rechtsstreitigkeiten aufgrund von Eigenbedarfskündigungen. Haben Sie eine solche Kündigung erhalten, sollten Sie diese genau überprüfen lassen. Ist die Kündigung rechtens, müssen Sie auf Wohnungssuche gehen. Doch das ist oft leichter gesagt als getan. Wir erklären Ihnen, was zu tun ist, wenn Ihre Wohnungssuche erfolglos bleibt.

Die Beweislast liegt beim Mieter

Bei Eigenbedarfskündigungen kommt es oft auf den Einzelfall an. Lassen Sie das Kündigungsschreiben am besten von einem Anwalt prüfen und sprechen Sie mit ihm über Ihre Möglichkeiten.

Stellt sich heraus, dass Sie sich eine neue Bleibe suchen müssen, sollten Sie sofort nach Zugang der Kündigung aktiv mit der Suche beginnen und Ihre Bemühungen unbedingt schriftlich festhalten bzw. von Wohnungsgesellschaften oder potenziellen Vermietern bestätigen lassen. Sollte es zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Gerichtsverhandlung kommen, sind Sie in der Beweispflicht. Recherchieren Sie nach Wohnungsanzeigen und kontaktieren Sie nachweislich die entsprechenden Ansprechpartner. Sofern es Ihnen finanziell möglich ist, geben Sie selbst Anzeigen auf oder schalten Sie einen Makler ein.

Widerspruch einlegen

Doch was passiert, wenn Sie sich erfolglos um eine neue Wohnung bemüht haben? In diesem Fall können Sie Widerspruch gegen die Eigenbedarfskündigung einlegen. Dies regelt das Gesetz in § 574 BGB. Demnach können Sie die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen, wenn die Kündigung eine Härte für Sie und Ihre Familie bedeuten würde. Diese Härte kann auch vorliegen, wenn keine angemessene Ersatzwohnung zu zumutbaren Bedingungen gefunden werden kann.