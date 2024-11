In einer idealen Welt herrscht zwischen Nachbarn Harmonie. Leider ist das oft nur ein Traum, denn sensible und lärmempfindliche Nachbarn können mit ihren ständigen Beschwerden für Ärger sorgen. Ist die Waschmaschine der Stein des Anstoßes, gilt es für Sie, einiges zu beachten.

Ist die Waschmaschine eine Lärmbelästigung?

Es gibt so manchen kuriosen Nachbarschaftsstreit und auch Entscheidungen durch Vermieter, die verwundern. Wenn sich Ihr Nachbar über die Waschmaschine beschwert, verfallen Sie nicht in Panik. Es gibt klare Regeln, was Sie dürfen und was nicht.