Kindergeld rückwirkend beantragen: So funktioniert es

Sie können Kindergeld rückwirkend beantragen, erhalten aber keine unbegrenzte Nachzahlung. Erfahren Sie in diesem Ratgeber, welche Fristen zu beachten sind und wie viel die Familienkasse nachzahlt.

Wie lange wird Kindergeld rückwirkend ausgezahlt?

Ab wann wird Kindergeld gewährt?

Beispiel: Frau A bekommt ihr Baby am 1. Januar des Jahres und stellt den Antrag auf Kindergeld am 1. Februar. Am 15. März erhält sie ihren Bescheid von der Familienkasse. Darin wird das Kindergeld rückwirkend ab der Geburt des Babys gewährt. Frau A erhält mit der ersten Auszahlung die Gelder für die Monate Januar und Februar, obwohl sie den Antrag erst einen Monat nach der Geburt gestellt hat.