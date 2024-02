Forderungen des Anwalts sind keine Einzelfälle

Die Verbraucherschützer gehen davon aus, dass der Rechtsanwalt der Postbank im Jahr 2015 und 2016 rund 770.000 Altforderungen abgekauft hat, sie diese also an ihn abgetreten hat. Aus den Schreiben der betroffenen Verbraucher geht hervor, dass Forderungen geltend gemacht werden, die bis zu sechs Jahre zurückliegen. Die Postbank erklärte auf Nachfrage von "test.de", sie habe die Zusammenarbeit mit Rechtsanwalt Heyl "bereits vor mehreren Jahren vollumfänglich beendet".

Rechtsanwalt Ralf Heyl versuche dennoch, die Forderungen zu Geld zu machen, indem er Briefe an ehemalige Kunden der Postbank verschicke und darin gerichtliche Schritte androhe, so die Verbraucherzentrale. Sie sollen laut Heyl Restschulden aus Krediten oder Kontoüberziehungen begleichen. In einigen Fällen erhob der Anwalt tatsächlich Klage und es kam zu Gerichtsverhandlungen. In allen vorliegenden Fällen wurden die Klagen jedoch abgewiesen, berichten die Verbraucherschützer.