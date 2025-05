Obwohl CEO Christoph Gröner es noch per Gericht stoppen wollte: "ie das "Handelsblatt" berichtet, wurde die Gröner Group nun auf Betreiben der Gläubiger für insolvent erklärt. Das Amtsgericht in Leipzig hat Philipp Hackländer als Insolvenzverwalter eingesetzt – er hat jetzt auch die Aufgabe, mit den Gläubigern zu verhandeln. Die Gruppe soll insgesamt über hundert Millionen Euro Schulden haben.

Steigender Vertrauensverlust

Wie das "Handelsblatt" schreibt, haben die Geldgeber schon länger das Vertrauen in die Immobilienunternehmen verloren: Einer der Gründe dafür ist eine Reihe an Insolvenzen im Firmenkonstrukt von Christoph Gröner.

2024 wurde das Unternehmen auch maßgeblich umstrukturiert, was zusätzliche Zweifel säte. Die Gröner Group ist seitdem eine GmbH – viele der Aufgaben des Unternehmens gingen an eine neue geschaffene CG Group gmbH über. Laut "Handelsblatt" wurde das unter Investoren als eine mögliche Vorbereitung auf eine kommende Insolvenz gesehen. Im Sommer des Jahres begannen die deutschen Behörden, wegen Insolvenzverschleppung zu ermitteln.

Verbindungen in die Politik

Der Insolvenzantrag wurde jetzt schließlich vom Emerald-Mezzanine-Fond gestellt – seit 2023 sollen Zahlungen an sie ausstehen, insgesamt sollen sie sich auf 83 Millionen Euro belaufen. Bei anderen Investoren sollen Schulden in der Höhe von etwa 36 Millionen ausstehen. Am High Court of Justice in London klagte Gröner gegen die von den Investoren eingeleitete Insolvenz – und nannte dieses Vorgehen unzulässig.