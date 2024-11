Auch in seinen letzten Wochen bringt das Jahr noch ein paar Neuerungen. Wer jetzt noch einmal aktiv wird, spart mitunter viel Geld.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, doch nicht, ohne noch mal einiges zu ändern – und das teilweise sogar zu Ihrem finanziellen Vorteil. Manche Neuigkeit verschafft Ihnen ganz automatisch mehr Geld, an anderer Stelle sollten Sie im Dezember schnell noch selbst aktiv werden. Sonst wird es spätestens im neuen Jahr teurer. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

Mehr Gehalt auf dem Konto

Zum Jahresende fällt die Gehaltsabrechnung etwas höher aus. Denn die Ampel hat in ihren letzten Zügen noch einen Gesetzesentwurf durch den Bundestag gebracht, nach dem der sogenannte Grundfreibetrag für 2024 nachträglich um 180 Euro angehoben wird. Statt bei bisher 11.604 Euro liegt er dann bei 11.784 Euro. Dadurch wird auf einen größeren Teil Ihres Einkommens keine Steuer erhoben. Der Bundesrat muss dem Gesetz jedoch noch zustimmen. Lesen Sie hier, was die Steuerentlastung für Sie in Euro bedeutet.