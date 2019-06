"#BeeChallenge"

Dieser Netztrend sorgt für viel nackte Haut

01.10.2014, 15:27 Uhr | fwe, t-online.de

Challenges liegen in den sozialen Netzwerken, insbesondere bei Twitter und Facebook, momentan voll im Trend: Den Anfang machte im vergangenen Jahr die "Beer-Challenge", die "ALS Ice Bucket Challenge" zog in den vergangenen Monaten kräftig nach. Doch was die sozialen Medien jetzt beschäftigt, setzt dem ganzen die Krone auf. Die "BeeChallenge" ermuntert Frauen in aller Welt, ihre BHs auf dem Kopf zu tragen, um damit die Komplexaugen von Bienen zu imitieren – und dabei zeitgleich das ein oder andere pikante Detail zu enthüllen.

Nackideis mit Facettenaugen

Die "BeeChallenge" ist zwar zum einen eine amüsante Idee, die vor allem für unsere Männer nebenher noch einen hohen Schauwert bietet, sie zeigt aber auch eine der Schattenseiten der sozialen Netzwerke. Denn die Nutzer solcher Medien neigen immer mehr dazu, sich hinter ihrer vermeintlichen Anonymität auf Facebook und Co. zu verstecken. Doch dabei vergessen viele, dass die Inhalte auch Jahre später noch auffindbar sind – und spätestens beim Bewerbungsgespräch zur fiesen Falle werden können. Übrigens: Woher die Idee, mit einem BH auf dem Kopf die Facettenaugen einer Biene nachzumachen, stammt, wissen wir auch nicht. Fest steht aber, dass trotz der teils heiklen Problematik dabei Bilder entstehen, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.

Den Anfang macht allerdings bei uns keine Frau, sondern dieser spaßige junge Mann. Schließlich wollen wir Ihnen, liebe Frauen, auch etwas bieten können.

Die "BeeChallenge" macht, wie so viele Netztrends, auch vor ungewöhnlichen Motiven nicht halt. Wie zum Beweis, muss hier der kleine Roboter "Wall-E" aus dem gleichnamigen Film für das Bild herhalten.

Kommen wir zum Kern der Sache: Diese neun Damen meistern die Challenge genau so, wie sie gemeistert werden soll. Man kann die Augen wirklich nicht von ihren Köpfen lassen...

Irgendwie befürchten wir, dass diese Person Sinn, Zweck und Ablauf der BeeChallenge nicht wirklich verstanden hat. Ob sie da heil rausgekommen ist...?

Auch dieser Herr, der unseren krönenden Abschluss bildet, verwendet lieber eine Variation. Unter dem Begriff #SlipChallenge will er die Herausforderung auf ein neues Level anheben.