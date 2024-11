Es war keine gute Woche für das Klima: Der EU-Klimawandeldienst Copernicus meldete Donnerstagfrüh, dass 2024 so gut wie sicher das erste Jahr seit Aufzeichnungsbeginn sei, in dem die Erde durchschnittlich 1,5 Grad wärmer war als vor der Industrialisierung. Es ist damit auch das wärmste Jahr seit Beginn der Messungen. In den USA wurde Donald Trump am Tag zuvor als US-Präsident wiedergewählt. In seiner letzten Amtszeit ist er unter anderem aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgestiegen. Für seine kommende ist kaum Besseres zu erwarten. Und in Spanien wurde in den Tagen zuvor das volle Ausmaß der Flutkatastrophe sichtbar: Mehr als 200 Tote, noch immer viele Vermisste und Schäden in Milliardenhöhe haben bei Überlebenden Wut und Verzweiflung ausgelöst. Das bekam auch das Königspaar am Wochenende beim Besuch der am schlimmsten betroffenen Regionen zu spüren, es wurde beschimpft und mit Schlamm beworfen.