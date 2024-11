Aktualisiert am 01.11.2024 - 20:56 Uhr

Es war ein Paukenschlag am Freitagnachmittag: Mit einem Grundsatzpapier zur Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik hat Finanzminister Christian Lindner (FDP) einmal mehr die ohnehin schon angeschlagene Ampelkoalition aufgemischt. Seine Forderungen drohen, den Streit in der Bundesregierung weiter anzuheizen – und letztlich zum Bruch der Koalition zu führen.

Nouripour: "Zum Ergebnis kommt man, wenn Vorschläge der Ernsthaftigkeit der Lage gerecht werden"

Grünen-Chef Omid Nouripour hat überaus skeptisch auf das Papier reagiert. "Wir Grüne sind jederzeit bereit, ernst gemeinte Vorschläge der Koalitionspartner zum Wohle unseres Landes zu diskutieren", sagte Nouripour t-online. "Zum Ergebnis kommt man am Ende dann, wenn die Vorschläge der Ernsthaftigkeit der Lage gerecht werden."

Andreas Audretsch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen, kritisiert Lindners Vorstoß deutlich: "Das Papier ist eine Nebelkerze", sagte er t-online. "Wichtiger wäre es, dass sich der Finanzminister um den Haushalt kümmert. Die Lindner-Lücke liegt schon jetzt im zweistelligen Milliardenbereich." Der Finanzminister schlage nun vor, diese "Lindner-Lücke" um einen weiteren hohen Milliarden-Betrag zu vergrößern. "Das funktioniert in FDP-Beschlüssen, nicht in der Wirklichkeit."

Der Haushalt sei "die zentrale Aufgabe des Finanzministers", so Audretsch. "Es wäre wichtig für das Land, dass sich der Finanzminister nun ernsthaft dieser Verantwortung stellt und konstruktive Vorschläge macht."

SPD-Politiker Rosemann: "Brauchen keine Opposition in der Regierung"

Auch aus der SPD-Bundestagsfraktion kommt scharfe Kritik am Finanzminister: "Wir brauchen jetzt keine Papiere, sondern gemeinsames Handeln, um der Industrie schnell zu helfen und Sicherheit zu geben. Vor allem brauchen wir keine Opposition in der Regierung", sagte der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Martin Rosemann, dem "Tagesspiegel".

Der SPD-Haushaltspolitiker Andreas Schwarz riet Lindner, "nicht einen öffentlichen, unabgestimmten Überbietungswettbewerb an großteils nicht finanzierten Wohltaten" zu beginnen.

CSU-Politiker: "Ausdruck nackter Verzweiflung"

Der Linken-Abgeordnete Dietmar Bartsch brachte seine Kritik an Lindners Vorstoß auf X in zwei kurzen Sätzen auf den Punkt: "Das Grundsatzpapier von Christian Lindner heißt im Kern Steuersenkungen für Superreiche! NEIN!"

Mit Verkehrsminister Volker Wissing sprach sich ein FDP-Regierungsmitglied allerdings klar gegen einen Bruch der Koalition aus, wenn auch ohne klaren Bezug zu Lindner Papier. "Welchen Grund sollte es dafür geben? Weil die anderen Parteien andere Überzeugungen haben?", schrieb er in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (Samstagausgabe).

Dies wäre "ein albernes Argument, denn das wussten alle schon vorher". Die Koalition vor Ablauf der Wahlperiode aufzulösen, sei zudem "respektlos" gegenüber dem Wähler, betonte Wissing. Die Regierungsparteien stünden gerade in der aktuellen Situation in der Verantwortung, mehrheitsfähige Lösungen zu präsentieren.

Von Beobachtern im politischen Berlin wurden Vergleiche gezogen zu einem Konzept des damaligen Wirtschaftsministers Otto Graf Lambsdorff (FDP) in der sozialliberalen Koalition unter Kanzler Helmut Schmidt (SPD). Das Papier aus dem Jahr 1982 machte eine Reihe von Vorschlägen für eine "Überwindung der Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit" - und ist als "Scheidungsbrief" in die Geschichte eingegangen. Wenige Tage später, am 1. Oktober 1982, wurde Helmut Kohl (CDU) mit einem konstruktiven Misstrauensvotum zum neuen Bundeskanzler gewählt.