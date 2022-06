Pfingsten: Worauf sich Reisende einstellen müssen

Die Fahrg├Ąste

Wie viele zus├Ątzliche Fahrg├Ąste aufgrund des 9-Euro-Tickets ├╝ber Pfingsten in Busse und Bahnen steigen werden, ist nach wie vor v├Âllig offen. "Zu Pfingsten sind die Z├╝ge ohnehin gut gef├╝llt", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Mittwoch.

Hinzu kommt, dass die Fahrgastzahlen bei der Bahn zuletzt auch ohne Sondertickets wieder deutlich gestiegen sind. ├ťber Ostern hat der Konzern sogar mehr Reisende in den Z├╝gen gez├Ąhlt als Ostern 2019 ÔÇô vor der Krise. Es d├╝rfte also auf jeden Fall voll werden, besonders auf touristischen Strecken.

Viele Verkehrsunternehmen haben bereits angek├╝ndigt, dass etwa die Fahrradmitnahme nicht immer und ├╝berall m├Âglich sein wird. So rechnet in Schleswig-Holstein der Verkehrsverbund Nah.SH am Pfingstwochenende mit volleren Z├╝gen auf der Marschbahnstrecke von Hamburg nach Sylt. Auch zu den anderen beliebten Zielen an Nord- und Ostseek├╝ste werden ├╝berm├Ą├čig viele Reisende erwartet. Es wird geraten, zu nicht so stark nachgefragten Zeiten oder weniger frequentierten Orten zu fahren.

Auch die Bahn-Tochter DB Regio Bayern warnte vor "einer zus├Ątzlich erh├Âhten Auslastung" in Regionalz├╝gen zu Touristenorten wie Kochel am See, Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf und Lindau am Bodensee. In Express-Z├╝gen wie von M├╝nchen nach N├╝rnberg oder von W├╝rzburg nach Bamberg k├Ânne es wegen des 9-Euro-Tickets ebenfalls voll werden.

Pfingsten: Am langen Wochenende k├Ânnte es wegen des 9-Euro-Tickets in Z├╝gen voller werden. (Quelle: Angelika Warmuth/dpa-bilder)

Die Baustellen

Eng wird es nicht nur in den Z├╝gen, sondern auch auf den Gleisen. Zahlreiche Baustellen bremsen den Verkehr ├╝ber Pfingsten aus. Bei der Deutschen Bahn konzentriert sich das Baugeschehen am langen Wochenende vor allem im Norden, Westen und S├╝dwesten.

Auf den Strecken zwischen Hamburg und Hannover wird ebenso gebaut wie zwischen Frankfurt und Mannheim, Dortmund und D├╝sseldorf oder im Mittleren Rheinthal. Die Bauarbeiten f├╝hrten unter anderem "zu l├Ąngeren Fahrtzeiten, Zug- und Halteausf├Ąllen oder zus├Ątzlichen Umstiegen", hie├č es.

Hinzu kommen die Bauma├čnahmen der einzelnen Verb├╝nde. Allein in Berlin und Brandenburg sind laut dem zust├Ąndigen Verkehrsverbund VBB mehr als ein halbes Dutzend Regionalbahn und -expresslinien von Baueinschr├Ąnkungen an diesem Pfingstwochenende betroffen. Es lohnt in den einzelnen Regionen ein Blick auf die jeweilige Internetseite der Verkehrsverb├╝nde, um sich zu informieren.

Die Gegenma├čnahmen