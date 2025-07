Regierungsumbildung in Polen

Polens liberaler Regierungschef Donald Tusk reagiert auf die Niederlage seiner Partei bei der Präsidentschaftswahl und bildet seine Regierung um. Kern der Kabinettsreform: ein neues Amt des Koordinators für den Kampf gegen illegale Migration im Ministerrang. Der bisherige Innenminister Tomasz Siemoniak werde die neu geschaffene Ministerposition übernehmen, verkündete Tusk am Mittwoch neben anderen Neubesetzungen. Polen brauche politische Ordnung "nach dem politischen Erdbeben der Präsidentschaftswahl".

Der liberale Tusk setzt also auf klassische konservative Themen wie Recht, Ordnung und Kampf gegen illegale Migration. Die Regierung werde sich darauf konzentrieren, Sicherheit zu garantieren, erklärte der polnische Regierungschef. Dies betreffe "sowohl unsere östlichen Grenze, wo es darum geht, sich auf mögliches aggressives Verhalten von Seiten unserer östlichen Nachbarn vorzubereiten, als auch die entschiedene Arbeit, Ordnung an unseren Grenzen in Polen herzustellen", sagte Tusk.