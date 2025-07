EU zieht härteste Handelsstrafe gegen USA in Betracht

Aktualisiert am 22.07.2025 - 07:43 Uhr

Aktualisiert am 22.07.2025 - 07:43 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Am 1. August endet die Frist für eine Einigung im Zollstreit mit Trump. Die EU könnte erstmals ein Instrument anwenden, mit dem US-Firmen von öffentlichen Aufträgen in Europa ausgeschlossen werden.

Erstmals wird in Brüssel auch eine weitere Möglichkeit in Betracht gezogen: Von Anti-Coercion-Instrument (ACI) sprechen Fachleute – dem Instrument gegen Zwangsmaßnahmen. Die Regelung war ursprünglich gegen mögliche Handelsschikanen von chinesischer Seite verabschiedet worden, könnte nun aber auch im Zollstreit mit den USA eine Möglichkeit bieten. Das Instrument sieht Sonderabgaben und Einschränkungen für US-Firmen vor, bis hin zum Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen in Europa.