Der polnische Ministerpräsident will am 11. Juni im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Der Schritt ist eine Reaktion auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahl.

In Polen soll kommende Woche über die Vertrauensfrage von Ministerpräsident Donald Tusk abgestimmt werden. Er werde diese am 11. Juni im Parlament stellen, teilte Tusk am Dienstag mit. "Diese Abstimmung ist kein Versuch, das bisherige Vorgehen fortzusetzen, denn wir wissen, dass manche Dinge besser und schneller erledigt werden können", sagte Tusk vor der Presse. "Dies soll ein Tag für neuen Schwung sein."