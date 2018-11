LIVEBrexit-Beben in Großbritannien

Hardliner in eigenen Reihen strebt Misstrauensvotum gegen May an

15.11.2018, 13:53 Uhr | dpa, AFP, rtr

Kabinett stimmt zu: Sieg für May beim Brexit-Deal Nach einer stundenlangen Zitterpartie hat das britische Kabinett am Mittwochabend grünes Licht für den von Premierministerin Theresa May vorangetriebenen EU-Ausstiegsvertrag gegeben. Kabinett gibt grünes Licht: Großbritannies Premierministerin Theresa May hat sich nach einer stundenlangen Zitterpartie beim Brexit-Deal durchgesetzt, doch neuer Ärger droht. (Quelle: Reuters)