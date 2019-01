Proteste in Frankreich

"Gelbwesten" brennen Maut-Stationen ab

18.12.2018, 23:50 Uhr | dpa

In der Nähe von Marseille haben "Gelbwesten"-Demonstranten mehrere Maut-Stationen besetzt. Dabei kommt es zu einem Brand. 17 Menschen wurden in Gewahrsam genommen.

Am Rande von "Gelbwesten"-Protesten ist eine Autobahn-Mautstelle in Südfrankreich bei einem Brand beschädigt worden. Die Zahlstelle bei Bandol südöstlich der Hafenstadt Marseille solle voraussichtlich am Mittwoch wieder geöffnet werden, berichtete der Radionachrichtensender Franceinfo am Dienstag unter Berufung auf den Autobahnbetreiber.

Sicherheitskräfte hätten 17 Menschen in Gewahrsam genommen, berichtete der Sender weiter. Die Autobahn A50, die Marseille mit Toulon verbindet, bleibe zunächst gesperrt.









Die Protestbewegung "Gelbwesten" demonstriert sei Mitte November in ganz Frankreich gegen die Regierungspolitik. Bei Demonstrationen war es bereits zu Ausschreitungen mit zahlreichen Verletzten gekommen.